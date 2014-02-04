دليل مراكز التنحيف في الرياض

باتت زيادة الوزن ظاهرة متفشّية في أوساط المجتمع السعودي بنسبة كبيرة، في الآونة الأخيرة. لذلك يسعى "سيِّدتي نت" لاقتراح علاج لهذه الظاهرة والحدّ منها، في "إطار حملة سيدتي لمكافحة السمنة"؛ وذلك عبر المساعدة في الالتزام برياضة يوميّة، أوعمل جراحة للتغلب على السمنة؛ فإليك بعض هذه المراكز الموجودة بالرياض، والتي قد تكون الدليل إلى ما ترغبين:

ـ مراكز السمنة بمستشفى الحبيب

مراكز د.سليمان الحبيب لعلاج السمنة تعتمد على توفير الحلول المتنوعة والمتكاملة التي تلائم كافة الحالات المرضية، إذ تشمل خدماتها العلاج السلوكي، والتمارين الرياضية، وكذلك الحلول الغذائية، فيما يتمّ اللجوء إلى جراحات السمنة المعتمدة، إذا لم تجد الحلول السابقة طريقها إلى القضاء على المرض. وتنفرد مراكز السمنة في المجموعة بتوفيرها وحدة متخصّصة للجراحات التجميلية، بعد فقدان الوزن لإجراء عمليات شدّ البطن وغيرها.

الأسعار: تبدأ العمليات من 16ألف ريال سعودي.

العنوان: طريق خريص ـ الريان ـ طريق التخصصي.

هاتف: فرع الريان 0114909999

هاتف: فرع التخصصي 0112833333

ـ مركز عالم الاستشارة للتغذية

يقدّم أفضل البرامج الغذائيّة والرياضية لعلاج ومراقبة الأمراض، مثل: السمنة، والسكري، وارتفاع الدهون، والكولسترول، وضغط الدم، حيث يشمل المركز قسماً خاصاً لعلاج النحافة وزيادة الوزن، واستخدام المدعّمات الغذائية والتكميلية، ووضع برامج غذائية للرياضيين والشباب، وعلاج السمنة بالغذاء والرياضة، وتعديل السلوك الغذائي، كذلك علاج النحافة بطريقة علمية وتغذية متوازنة.

الأسعار: 1800 ريال، تشمل 5 جلسات تكسير دهون، ومتابعة لمدّة شهرين مع اختصاصية تغذية، ومدعمات غذائية لبرنامج طارد السموم من الجسم، بالإضافة إلى تحاليل لنسب السكر، والكوليسترول، والدهون الثلاثية.

العنوان: حي الورود ـ شارع الأمير أحمد بن عبد العزيز المتفرع من طريق الملك عبدالله.

هاتف: 0114502680 – 0114500183

ـ عيادات دايت سنتر

يستفيد من برنامج عيادات "دايت سنتر" كلّ الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو الذين تمّ تحويلهم من قبل الطبيب لاتباع نظام خاصّ كجزء من العلاج الطبي.

ويدير هذه العيادات نخبة من اختصاصيي التغذية، والذين نجحوا على مرّ السنين بمساعدة أكثر من 30,000 حالة من مختلف الأمراض، مثل: السمنة، ارتفاع مستوى الدهون، ارتفاع الضغط، السكري، الفشل الكلوي، وحالات أخرى مرتبطة بالغذاء كالاعتلال المعوي، وداء كرون، وغيرها.

الأسعار: يشمل اشتراك الوجبات وتوصيلها مع اختصاصيّة تغذية إلى2400 ريال سعوديّ لمدّة شهر.

العنوان: حي العليا ـ طريق الملك فهد ـ جنوب برج المملكة ـ خلف البنك الأهلي التجاري ـ البوابة الشرقية.

هاتف: 3737374800

ـ مجمع عيادات المركز السعودي الصيني

مركز سعودي متكامل للعلاج بالإبر الصينية. يعمل فيه فريق من الأطباء الصينيين، تحت إشراف الدكتور رياض بن محمد الهجن، الاختصاصي في العلاج بالإبر الصينية، والاستشاري في الأمراض الباطنية، ويحمل دكتوراه في الطب وأخرى في العلوم، ويعتمد على برامج لتخفيف الوزن مع الإبر الصينية، إلى جانب الالتزام بحمية ورياضة.

الأسعار: تبدأ من700 ريال.

العنوان: تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله.

هاتف: 0114531110

ـ مركز المناهل

النادي مجهّز بأفضل المعدات الرياضية، ولديه مدرِّبات على دراية عالية بالتدريب على العديد من أنواع الرياضة، مثل: السباحة، التايكوندو، التنس، اليوجا، وغيرها من الأنشطة بأعلى وأرقى مستوى من الخدمة.

الأسعار: الاشتراك لمدّة شهر 1400 ريال.

ـ نادي كيرفز

يلبّي النادي احتياجات المرأة السعودية في كيفيّة المحافظة على رشاقتها في مدّة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة في اليوم، كي تتمتّع بجسم متناسق خالٍ من العيوب والترهلات.

الأسعار: بالنسبة إلى اشتراكات النادي، فهي حسب أوقات الاشتراك.

هاتف: 0114633219

ـ نادي نيو يو

يحتوي النادي نيو على صالة للتمرينات الجماعية، وستوديو مزوّد بجهاز "الباوربليت"، وهو أحدث ما تمّ التوصل إليه في مجال التدريب التسارعي، بالإضافة إلى غرفة مزوّدة بأجهزة ترفيه من أجل ركوب الدراجات.

الأسعار: الاشتراك لمدة شهر1800 ريال.

هاتف: 0118104111

ـ نادي يبرين النسائي

يتضمّن النادي العديد من النشاطات الرياضية والجمالية، ويُمكن للزائرة اختيار النشاط الذي يُناسبها. من ضمن النشاطات اللياقة البدنية، فيُمكنها ممارسة السباحة من خلال المسبح الموجود بالمركز، إذ تُعتبر السباحة من أفضل أنواع الرياضة لتخفيض الوزن.

العنوان: شارع التخصصي.

الأسعار: الاشتراك لمدة شهر3000 ريال سعودي.

هاتف: 0114411115

ـ نادي لومنيغ

يوجد فيه العديد من الأجهزة والمدرّبات المسؤولات عن تدريب المشتركات في النادي.

العنوان: العليا مقابل برج المملكة.

الأسعار: الاشتراك لمدة شهر 800 ريال سعودي.

ـ نادي عيادات ريفرش

يوجد في المركز نادٍ صحي، ومن نشاطاته وأجهزته: ستريتشنج، أيروبيكس، أجهزة، رياضة لتسهيل الولادة، رياضة ترميم لما بعد الولادة، يوجا، ميديتايشن.

الأسعار: الاشتراك لمدة شهر700 ريال سعودي.

ـ مستشفى دله

تُعدّ السمنة الزائدة مشكلة صحيّة، وتسبّب لأصحابها حرجاً اجتماعيّاً ونفسيّاً، بل وتقيّد سلوكيّاتهم الطبيعية، سواء في المناسبات الاجتماعية، أو في أوقات السفر، أو حتى في البحث عن راحتهم في مشترياتهم؛ وهو ما يُسبّب لهم انطواءً قد يؤدّي إلى العزلة في بعض الحالات.

كما أنّ السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المعدة، وتساهم في سرطان القولون والثدي، والفشل الكلوي.

وقد أجمعت لقاءات ومنتديات دله الطبية على أنّ التناسق بين مختلف أعضاء الجسم أمر ضروري حتى تستطيع الأعضاء جميعها القيام بوظائفها الطبيعيّة بدون عناء.

وكان مستشفى دله الرائد في الخدمات الطبية قد أنشأ مركزاً لعلاج حالات السمنة المعروفة بالهايبوكسي.

وبناءً على مشكلة السمنة في مناطق معيّنة من الجسم، تمّ تقسيم الأجهزة إلى ثلاثة أقسام:

• جهاز "الفاكونات" الخاصّ بمنطقة البطن وأعلى الأرداف.

• جهاز "الهابيوكسي" الخاصّ بمنطقة الأرداف وأسفل البطن.

• جهاز "الفاكيوم مساج" الخاصّ بشدّ الجلد والتقليل من السليولايت.

الأسعار: تختلف بحسب الجهاز.

العنوان: الرياض، النخيل.

هاتف: 920012222

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