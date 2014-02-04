قوات الأمن تحبط محاولة هروب مساجين من قسم شرطة أول طنطا

تمكنت قوات الأمن منذ قليل من إحباط محاولة هروب لمساجين بقسم شرطة أول طنطا ، وذلك بعد ان قاموا المحجوزون بإشعال النيران في بطاطين العنابر داخل الحجز وإصدار حالة من الضجيج والهرج داخل العنابر.

> وعلي الفور تدخلت القوات المسؤلة عن تأمين القسم وأحبطت محاولة الهروب بعد أن تولت إطفاء الحرائق المشتعلة.