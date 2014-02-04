تمكنت قوات الأمن منذ قليل من إحباط محاولة هروب لمساجين بقسم شرطة أول طنطا ، وذلك بعد ان قاموا المحجوزون بإشعال النيران في بطاطين العنابر داخل الحجز وإصدار حالة من الضجيج والهرج داخل العنابر.
> وعلي الفور تدخلت القوات المسؤلة عن تأمين القسم وأحبطت محاولة الهروب بعد أن تولت إطفاء الحرائق المشتعلة.
قوات الأمن تحبط محاولة هروب مساجين من قسم شرطة أول طنطا
تمكنت قوات الأمن منذ قليل من إحباط محاولة هروب لمساجين بقسم شرطة أول طنطا ، وذلك بعد ان قاموا المحجوزون بإشعال النيران في بطاطين العنابر داخل الحجز وإصدار حالة من الضجيج والهرج داخل العنابر.