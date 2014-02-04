شرطة المسطحات تؤمن 91 ألف سائح وتضبط ألآف القضايا

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالعديد من المرورات والحملات التفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن، أسفرت جهودها خلال شهر يناير 2014 عن ضبط (1308) قضية متنوعة، وضبط (2951) قضية متنوعة، وضبط (407) قضية متنوعة، وضبط ( 764) قضية تعدى بالردم والبناء على منافع الرى والصرف، وضبط (1999) قضية متنوعة.

كما تم ضبط (512) قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والإتجار فى مستلزمات الإنتاج الزراعى، وضبط ( 159) قضية متنوعة، وإزالة (40) حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية، وإزالة (118) حالة تعدى على منافع الرى والصرف، وإزالة (1295) حالة تعدى على الرقعة الزراعية، وتأمين ( 21925) لنش وباخرة سياحية على متنها ( 91092) سائح مختلفى الجنسية.