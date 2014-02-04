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“الدولية للأرصاد ” : عام 2013 بين أعلى 10 أعوام ارتفاعا فى الحرارة منذ عام 1850

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“الدولية للأرصاد ” : عام 2013 بين أعلى 10 أعوام ارتفاعا فى الحرارة منذ عام 1850 “الدولية للأرصاد ” : عام 2013 بين أعلى 10 أعوام ارتفاعا فى الحرارة منذ عام 1850

ذكرت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية فى جنيف أن عام 2013 جاء بين أعلى 10 أعوام هى الأكثر ارتفاعا فى درجة الحرارة وذلك منذ عام 1850، متعادلا بذلك مع عام 2007 الذى كان فى الترتيب السادس من حيث ارتفاع درجة الحرارة بين تلك الأعوام العشرة.
> وقالت المنظمة – فى بيان لها – إن “13 عاما من بين 14 عاما كانت الأكثر ارتفاعا فى درجة الحرارة حدثت كلها فى القرن الـ 21 وكانت أشد الأعوام حرارة على الإطلاق عاما 2010 و2005، يليها عام 1998 والذى شهد ظاهرة النينو المناخية الحادة التأثير.
> أ ش أ

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