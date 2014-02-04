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أنشيلوتي: سيميوني نفسه لا يصدق ما يقوله بأن أتليتكو غير مرشح للألقاب

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أنشيلوتي: سيميوني نفسه لا يصدق ما يقوله بأن أتليتكو غير مرشح للألقاب أنشيلوتي: سيميوني نفسه لا يصدق ما يقوله بأن أتليتكو غير مرشح للألقاب

مدريد، (إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد خصمه في نصف نهائي كأس الملك، لا يصدق ما يقوله بنفسه بخصوص أن فريقه ليس مرشحا للمنافسة على كل الألقاب.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل مباراة ذهاب نصف النهائي: "إنه يقوم بعمل رائع مع فريق عظيم، هذا الموسم كل الأمور تسير بصورة جيدة، ما يقوله أمر طبيعي لازالة الضغط، حيث أنه بدأ الموسم ولم يكن مرشحا لأي شيء وفجأة أصبح يتصدر الليجا وفي نصف نهائي الكأس، وثمن نهائي دوري الأبطال".

وعن نصف نهائي كأس الملك الذي يقام بنظام الذهاب والعودة، قال "علينا اعتبار أنها مباراة من 180 دقيقة، أتلتيكو ليس فريقا تسهل هزيمته لأنه منظم بصورة جيدة للغاية على الصعيد الدفاعي، ويستخدم المرتدات بصورة جيدة، لذا يجب علينا، كما يحدث في كل المباراة، أن نقدم أفضل ما لدينا وبكل ثقة".

وأضاف أنشيلوتي "أتلتيكو مدريد فاز علينا بالليجا في البرنابيو، ولكن الحقيقة تقول أيضا إن الفريق تغير كثيرا منذ ذلك الحين، وغدا سنلعب بأسلوب مختلف عن ذلك اليوم، الآن نلعب بصورة جيدة ونتحلى بالثقة والفريق متزن".

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