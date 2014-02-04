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الشرطة تداهم منزل مسجل خطر بمدينة نصر وتضبط بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة

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الشرطة تداهم منزل مسجل خطر بمدينة نصر وتضبط بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة الشرطة تداهم منزل مسجل خطر بمدينة نصر وتضبط بحوزته كمية كبيرة من الأسلحة

نجحت مباحث مدينة نصر فى ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته طبنجة وبندقية خرطوش وفرد محلى و 17 طلقة، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قيام “أسامه . ع . ح”, وشهرته “أسامه عزيمة”, 25 سنة, عاطل, ومقيم بدائرة القسم, والسابق إتهامه فى  القضية رقم (1010) لسنة 2009م القاهرة الجديدة ثان “سرقة متنوعة”، بالإتجار فى الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات و إتخاذ كافة التدابير الأمنية، تم ضبطه, وبحوزته (طبنجة, بندقية خرطوش محلى الصنع, و”6″ طلقات من ذات العيار، فرد روسى عيار 7,62×39مم, و”7″ طلقات من ذات العيار، و”4″ طلقات خرطوش عيار 12مم)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسحلة النارية بقصد الإتجار.

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