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مباحث الإسماعيلية تضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية

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مباحث الإسماعيلية تضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية مباحث الإسماعيلية تضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية

أرشيفية

نجحت مباحث فايد فى ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى ،  تخصص فى سرقة المواد البترولية الخام عن طريق كسر أنابيب البترول، حيث تم إبلاغ لمركز شرطة فايد من مسئول الأمن بإحدى شركات أنابيب البترول بالسويس، بإكتشافه بوجود كسر وتركيب محبس على خط أنابيب البترول بناحية فنارة العمدة بدائرة المركز، وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات حول الواقعة، توصلت الجهود إلى وجود بعض الأشخاص بمحل البلاغ مستقلين عدد من السيارات.

على الفور ،  إنتقلت قوة أمنية للموقع المشار إليه, وحال مشاهنجحت مباحث فايد فى ضبط أحد عنادة الجناه للقوات بادرواصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية الخام عن طريق كسر أنابيب البترول، حيث تبلغ لمركز شرطة فايد من مسئول الأمن بإحدى شركات أنابيب البترول  بالسويس، بإكتشافه بوجود كسر ، وتركيب محبس على خط أنابيب البترول بناحية فنارة العمدة بدائرة المركز، وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات حول الواقعة،  توصلت الجهود إلى وجود بعض الأشخاص بمحل البلاغ مستقلين عدد من السيارات.

 

بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلبتهم القوات إطلاق النيران، حيث تمكنت من ضبط أحد المتهمين ويدعى”عمرو . ج . م” , 34 سنة, سائق, ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة مُستقل السيارة رقم ( ن ى ب 678 ) محملة بكمية من المواد البترولية الخام.

بلغت (43 ألف لتر) , وتمكن باقى المتهمين من الفرار مستغلين طبيعة المنطقة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

 

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