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ما الذي دفع David Beckham إلى التعري؟

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ما الذي دفع David Beckham إلى التعري؟ ما الذي دفع David Beckham إلى التعري؟

ظهر النجم David Beckham في إعلان مخصّص للملابس الداخلية، من ماركة H&M، وهو يرتدي البوكسر فقط، فحقق عدداً كبيراً من المشاهدات حتى الآن، بلغت أكثر من 100 مليون مشاهدة.
وفي التفاصيل أنDavid قدّم إعلاناً لـH&M، وتمّ عرضه خلال دوري كرة القدم الأمريكية "2014 Super Bowl"، ارتدى خلاله ملابس داخلية فقط، هي عبارة عن "بوكسر"، بعد أن كان من المتوقع أن يظهر عارياً، بالنظر إلى التصويت الذي أجري على الموقع الإلكترونيّ للماركة، وفيه سؤال عمّا إذا كان المشاهدون يريدون رؤية David في نهاية الإعلان عارياً أم لا، فكانت النسبة الأعلى قد اختارت رؤيته عارياً تماماً، حسب ما ذكر موقع "justjared".
ولكن أمراً ما حال دون التقيّد بالتصويت، على ما يبدو، برغم أنّ "البوكسر" تمزّق بالفعل، وكان David بالفعل عارٍياً أمام المصوّر، بالرغم من أنّ التصوير بقي مسلّطاً على القسم الأعلى من جسمه.
وقد نشر النجم الرياضيّ هذا الفيديو على صفحته الخاصّة، على موقع "توتير"، حيث يملك 33 مليون متابع له، معبرّاً عن سعادته بالتعامل مع مخرج الإعلان، Nicolas Winding Refn، الذي دفعه إلى تقديم الأفضل، بحسب تعبير النجم .
يُشار إلى أنّ تسعيرة الإعلان الواحد في "2014 Super Bowl" بلغت 4 ملايين دولار، أي ما يُعادل 130 ألف دولار في الثانية، فيما كانت مدة إعلان H&M عبارة عن 30 ثانية.

 

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