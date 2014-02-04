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محافظ الإسماعيلية يكافئ المشاركين في تنفيذ قرارات الإزالة

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محافظ الإسماعيلية يكافئ المشاركين في تنفيذ قرارات الإزالة محافظ الإسماعيلية يكافئ المشاركين في تنفيذ قرارات الإزالة

اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص،  محافظ الاسماعيلية ، قراراً بصرف مكافأة مالية إلى محمد عبد المنعم “رئيس حى ثان الإسماعيلية”، وفريق من العاملين بالحى الذين شاركو فى تنفيذ الإزالة الفورية لعدد من حالات التعديات على أملاك الدولة والاشغالات فى نطاق الحى.

وكان رئيس حى ثان ، وعدد من العاملين بالحى قد قاموا بتنفيذ الإزالة الفورية للتعدى بالبناء على الشارع الرئيسى المقابل لأحد البنوك بمنطقة “حى السلام”، وبناء شعار بعرض الشارع ، وتم مصادرة تشوينات الرمال والطوب الخاصة بهذا التعدى والاستعانه بها فى استكمال بناء سور حديقة الأندلس وتطويرها.

وفى شارع المستشفى العام بنطاق الحى ،  تم تغريم أحد المواطنين نصف طن أسمنت نظراً ، لقيامه باشغال الطريق العام ومصادرة هذة الكمية وإعادة فتح الطريق أمام السيارات والمواطنين على الفور .

ويأتى هذا فى إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة ، وتحفيز جميع القائمين على العمل بالوحدات المحلية بالمنافسة فى تنفيذ أعمال الازالة الفورية لأى حالات تعديات عل أملاك الدولة اوالاراضى الزراعية .

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