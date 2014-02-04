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معجب يتسلل إلى المسرح ليلتقي Taylor Swift

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معجب يتسلل إلى المسرح ليلتقي Taylor Swift معجب يتسلل إلى المسرح ليلتقي Taylor Swift

تسلل أحد معجبي المغنية Taylor Swift إلى المسرح، أثناء تأديتها واحدة من أنجح أغانيها، بعدما استطاع اختراق الحراسة الشخصيّة المحيطة بها.

وفي التفاصيل أنّ المعجب السمين، ذا الحجم الكبير، اعتلى المسرح في لندن لملاقاة نجمته المفضلة؛ الأمر الذي أثار خوفها أثناء وقوفه وجهاً لوجه أمامها، كما جاء في موقع "tmz".

ويبدو واضحاً أنّ المتسلل اختار الوقت غير المناسب للتعبير عن إعجابه لـ Swift، ما استدعى إرغامه من قبل رجال الأمن على مغادرة المسرح، لتُكمل المغنية الشابة أغنيتها المميّزة "We Are Never Ever Getting Back Together".

 

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