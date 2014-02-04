شركة "يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط" تعزز وجودها المحلي

بعد الدمج الناجح مع شركة EMI ميوزيك أرابيا تتطلع يونيفرسال إلى المزيد من الإنجازات المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال فريق مكون من 14 موظفاً ذا خبرة واحترافية كبيرة في مجال الموسيقى، وتعمل الشركة على خطة تنمية لتلبية توقعات السوق المحلي للموسيقى.

هذا الدمج بين الشركتين، أنتج عن قوى غير عادية لتصبح شركة يونيفرسال ميوزك أكبر شركة للموسيقى في المنطقة، والرائدة في صناعة الموسيقى بنسبة 75% من حصة السوق العالمي من مبيعات الموسيقى، شاملة تحت إدارتها كل من" Warner Music, Disney Music and Virgin/Capitol Records .

وبهذه المناسبة، اعتبر باتريك بولوس – المدير العام لشركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط بأن اكتساب شركة EMI أرابيا وضم محتواها الموسيقي خطوة كبيرة في المنطقة باعتبارها مالكة لأكبر محتوى موسيقي في العالم، وتابع: "نحن نتطلع لبدء المزيد من المساهمات في الساحة الفنية المحلية، من خلال الترخيص الموسيقي كذلك التعاقد مع النجوم العرب، والمواهب الجديدة القادمة".

هذا المزيج المكون من هاتين الشركتين قد منح شركة "يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط" قائمة بأسماء لا تقدر بثمن من الفنانين وموسوعة غنية من الموسيقى العربية، التي تضم الأسطورة فيروز، وردة، جورج وسوف ووديع الصافي، إضافة إلى انضمام قسم الـتعاقد وشؤون الفنانين (A&R) مع سنوات عديدة من الخبرة المهنية في مجال التعاقد مع الفنانين العرب والعالميين وإطلاق الألبومات، ما يدعم خطة الشركة الاستراتيجية لتوسيع المحتوى المحلي للشركة.

من خلال الشراكة القائمة مع برنامج Coke Studio وأحلى صوت The Voice، أثبتت يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط بأنها الرائدة في إقامة مبادرات وفرص فنية وتسويقية مميزة لفنانين عالميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2011 والآن تسعى لمواصلة وتطوير هذا النجاح التاريخي بانضمام شركةEMI ميوزيك أرابيا بمحتوها الكبير من قائمة الفنانين العرب.

يستدرك باتريك: "لقد كانت السنوات الثلاث الماضية مميزة للشركة، فقد وقعنا وأنتجنا أول إصدار عربي لنا مع الفائز بأحلى صوت في The Voice"مراد بوريكي" مسجلاً المركزالأول من التقييمات على متاجر iTunes المحلية، كما حققنا نتائج مهمة تسمح لنا بالعمل في نهج مبدع ومنفتح مع مشاريع فريدة وخلاقة مثل برنامجCoke Studio ، الذي يوحد الثقافات عن طريق دمج الأغاني بأسلوب جديدة"

والآن وبفضل التعاون المستمر بين يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط ومتاجر iTunesالثمانية في المنطقة، كذلك مع الشركاء الرئيسيين لتوزيع الموسيقى عبر الإنترنت مثل Anghami وHP Connected Music، فإن الخطة التسويقية للمحتوى القائم وإطلاق مواهب جديدة، سيستمر لتعزيز وتنمية عالم الموسيقى متزامناً مع التطور التي تشهده المتاجر الموسيقية الإلكترونية".