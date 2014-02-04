تسريحة شعرك كـ Cheryl Cole وLana Del Rey

إذا كنت تحبّين القيام ببعض التجارب المرحة على تسريحتك بين الحين والآخر، فبالتأكيد أنك فكّرت في تقليد تسريحات النجمات ومحاكاتها.

لا تشغلي وقتك بالبحث عن أفضل الإطلالات وأرقّ النجمات، فـ"سيِّدتي نت" يمنحك الفرصة لتطبيق التسريحة الشهيرة للنجمتين Cheryl Cole وLana Del Rey.

إليك الخطوات الحرفية للقيام بتسريحة الشعر المنتفخ، على طريقة Cheryl Cole وLana Del Rey، وفق ما شرحتها مصفّفة شعر النجوم Belinda Hay:

بداية، أنت تحتاجين إلى توفير بيئة هادئة ومريحة لتصفيف شعرك، مع مدّة لا تقلّ عن 30 دقيقة.

لتكن أدوات تصفيف شعرك جاهزة بجانبك، إذ ستحتاجين إلى مجفّف شعر كهربائي، ومكواة شعر، ورذاذ تثبيت الشعر، ومشط صغير، والكثير من دبابيس الشعر.

قسّمي شعرك إلى قسمين: قسم علويّ، وقسم سفليّ، ثمّ قسميه إلى خصلات صغيرة، وثبتيها بواسطة دبابيس الشعر.

ابدئي بتمليس شعرك، خصلةً خصلةً، بواسطة المجفّف والفرشاة المستديرة، حتى يُصبح مفروداً بالكامل.

*يمكنك الاستغناء عن المجفّف الكهربائيّ وتمليس شعرك بواسطة المكواة.

والآن، قومي باستخدام مكواة الشعر للفّ خصلات شعرك، واحدةً تلو الأخرى، ثمّ ثبّتيها وهي ملفوفة بواسطة دبوس الشعر أو لفائف الشعر، واتركي الجزء العلويّ حتى النهاية.

ضعي كميّة وافرة من المثبّت على شعرك، وهو ملفوف.

ابدئي بفكّ لفائف الشعر أو الدبابيس برفق، ثمّ مشّطي شعرك حتى تحصلي على إطلالة التموّجات الواسعة، مع ترك الجزء العلويّ ملفوفاً.

والآن، يمكنك فكّ الجزء العلوي، ثم البدء بإظهار الشعر المنتفخ، عبر تمشيط الجزء العلويّ باتجاه الأعلى، خصلةً خصلةً، مع تسريحها إلى أسفل، بعكس اتجاه الشعر، ولا تجعّدي خصلات الشعر حتى الأطرف، بل اتركي الجزء السفليّ مفروداً.

افعلي ذلك، خصلةً خصلةً، ابتداءً من الخلف، حتى تصلي إلى بداية الشعر.

وفي النهاية، قومي بتمشيط بدايات شعرك برفق حتى تحصلي على المظهر النهائيّ.

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