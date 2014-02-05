تعليم بني سويف يكرم : 27 مدرسة و75 من أخصائي الجودة ونظم المعلومات ومديرو الإدارات

بني سويف : سيد عبد الغني

نظمت إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف تحت رعاية رمضان عبد الحميد وكيل الوزارة وبحضور عكاشة عبد السلام نائب رئيس مجلس الأمناء علي مستوي الجمهورية و أبوهشيمة عبد الوهاب مدير إدارة الجودة ومحمد محمود زايد مدير عام مركز التطوير التكنولوجي وممتاز زكي مدير عام الخدمات التربوية وهويدا عبد المنعم مسئول الجودة ومديرو الإدارات التعليمية السبع احتفالية تكريم 27 مدرسة حاصلة علي الجودة والاعتماد التربوي في الفترة الأخيرة وتم خلالها أيضا تكريم 68 من أخصائي الجودة ومراكز نظم المعلومات بالإضافة إلي 7 من مديري الإدارات التعليمية وذلك بنادي المعلمين ببني سويف حيث تم إهداء الشهادات التقديرية للمكرمين في الاحتفالية .

وفي كلمته أكد رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم علي ضرورة خلق وعي إيجابي بين جموع المعلمين والطلاب وكافة الأطراف ذات العلاقة تجاه فكرة التقويم والتطوير والاعتماد وجدواها ، ووضع خطة عمل قابلة للتطوير والتحسين المستمر تهدف إلي تبني ثقافة لتطوير وصولاً إلي الجودة الشاملة ، واكتساب ثقة المجتمع في كفاءة الأداء وضمان الجودة والتطوير المستمر اعتمادا على كفاءات متميزة ونظم وآليات قياس معترف بها تضمن لها قدرات تنافسية عالية .

وطالب وكيل الوزارة بإعداد تقارير التقييم والاعتماد داخل كل فصل ولكل معلم ومتابعتها بصفة دورية وصولا للأهداف والنتائج .

والمدارس التي تم تكريمها هي :

( بني سويف )

الشروق التجريبية لغات-بني سويف- عبد الصمد عزوز ( رياض الاطفال )

( الواسطي)

عطف أفوه الابتدائية المشتركة- - احمد محرم الابتدائية- الديابية- حازم قرني - بني غنيم الابتدائية- الهرم الابتدائية- أطواب تعليم أساسي

( ناصر ) علي عبد العزيز الابتدائية- الشناوية الابتدائية- التجريبية الإعدادية- سيد عبد القادر الابتدائية- ( اهناسيا) النويره المشتركة-

( ببا ) ابوشربان الابتدائية- الثورة الابتدائية- احمد شديد بنات- عبد الله محمد مبروك

- بني مؤمنه الجديدة- طنسا سكة حديد ( سمسطا ) -عمر فتح الباب- كوم النور- مازورة بنات ( الفشن ) - عمرو بن العاص-ابتدائي - الشراهنة- الشقر- صفط العرفا 2

- مسئولي نظم المعلومات بالإدارات التعليمية :

هشام رشدي إبراهيم (بني سويف -) مصطفى زارع على ( الواسطى) -محمد محمد ثابت( اهناسيا) - إسماعيل صلاح - محمود حسن وفدى( ببا) - بريهان إسماعيل حسن (سمسطا) - محمود صديق حسان - محمد كمال سيد - (الفشن) - أسامه مكرم أحمد - جرجس فؤاد جرجس - مروة محمد محمد

المديرية - أسماء على حسن. فرق الجودة بالإدارات التعليمية أولا : إدارة بني سويف

احمد سيد الجارحى - منال محمد عاشور - نبيلة فتحى سيد – مجدى محمود عيد - سامح محمد هارون - نهاد على الحاجرى – غادة محمد عامر - علاء إمام شحاتة

منى سيد على - هناء حسنى زكى - محمد إبراهيم عثمان - ناصر احمد سيف - فاطمة محمد احمد - هشام شعبان مصطفي - محمد كمال عبد الحميد .

ثانيا إدارة الواسطى

احمد مجاهد عبده - عبد الفتاح عبد المنعم- محمود حسين على - حسين عبد الحميد - محمد عبد العزيز محمود - حسن سعد قرنى - احمد عبد الله - محمد حسين إبراهيم - إبراهيم أمين إبراهيم - خالد عبد السيد

ثالثا : إدارة ناصر

محمد حجاج عبده - محمد رشدى فهيم - خالد محمد سليمان -عصام احمد -عيد عبد العزيز-أميرة كمال عبد الحفيظ.

رابعا : إدارة اهناسيا

امين رشدى زيان - أسامه محمد سعيد -اشرف مصطفى - غادة إبراهيم - محمد مهدى امبابى

خامسا : إدارة ببا

احمد محمد عبد الوهاب - صابر عبد اللطيف - فتحي الروبي - عبد الوهاب سعد - صباح علي احمد - نجلاء جمعة - رمضان عبد الغني - ايمن محمد يحي

سادسا : إدارة سمسطا

على محمد عبد العظيم - احمد حمدان - شريف إبراهيم جمعة- محمد مبروك هاشم - عاطف رمضان على -محمود محمد ابوهشيمة

سابعا : إدارة الفشن

ايمن محمد عبد الوهاب - مصطفي عبد الجواد - أسامه عبد النبي - أسامه عزيز - سلامه عدلى محمد - محمد ابو العلا - محمد عثمان على - محمود عبد الباسط - محمود على عكاشة - هشام جمال - محسن بشرى أيوب

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads