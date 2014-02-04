«درع الوطن» تُصدر العدد 505

صدر العدد الخامس بعد الخمسمئة من مجلة «درع الوطن»، المجلة الشهرية العسكرية والاستراتيجية الصادرة عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة لتحمل محاور مميزة.

وتفردت المجلة بلقاء صحافي مع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، إذ أفردت المجلة نحو عشر صفحات لعرض لقاء مميز مع سموه، أكد فيه أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسهم بشكل جذري في تعميق مفهوم المشاركة السياسية لأبناء الإمارات، وينمي الوعي لدى الأجيال الجديدة في تطبيق أرقى الممارسات الدولية في المجال الديمقراطي.

وأضاف سموه أنه يحق للمواطن الإماراتي اليوم أن يفخر ببلده الذي يحقق يوماً بعد يوم أرقاماً قياسية في التنمية والازهار والعيش الرغيد، ليس على المستوى العالم العربي فقط، بل ينافس الدول الراقية في العالم.

كما تناولت صفحات «ملف العدد» القيادة العسكرية الخليجية الموحدة، قراءة في الأبعاد، وأشار الملف إلى نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمؤسسة إقليمية في أوائل الثمانينيات.

كما احتوى العدد الجديد على عناوين بارزة، شملت تحقيقاً عن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، باعتباره يرسّخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع الخدمة الوطنية روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه.

كما أجرت المجلة من خلال هذا العدد حواراً مع معالي الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد من خلاله أنه تم التوصل إلى الخطوات المطلوبة للبدء في تنفيذ قرار إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية في الإمارات، من أجل تدريب قادة المستقبل على المستوى الخليجي، وإعدادهم وتأهيلهم على نحو ينعكس إيجابياً على القدرات الاستراتيجية والدفاعية لدول المجلس كافة.

كما بعثت المجلة من خلال باب «نحن والمجتمع»، وتحت عنوان «شكراً خليفة»، العديد من الرسائل والتغريدات من القلب لقائد الشعب، تشكره على ما قدم لهذا الوطن من عطاء مخلص وصادق، حتى جعل راية الإمارات خفاقة بالعز والمجد بين مختلف دول العالم.

وحفل العدد الجديد من المجلة بالعديد من الأبواب المتنوعة، شملت الأخبار المتنوعة، وأخبار الشركات، والدراسات والبحوث، واستراحة درع الوطن، وغيرها.