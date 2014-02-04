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القضاء الإدارى يعيد دعاوى رفع أسماء أحفاد مبارك من الممنوعين من السفر للمرافعة

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القضاء الإدارى يعيد دعاوى رفع أسماء أحفاد مبارك من الممنوعين من السفر للمرافعة القضاء الإدارى يعيد دعاوى رفع أسماء أحفاد مبارك من الممنوعين من السفر للمرافعة

4 فبراير 2014 | 3:23 مساءً

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محاكمة-مبارك

قرر محكمة القضاء الإدارى اعادة 3 دعاوى قضائية أقامها فريد الديب المحامي تطالب برفع أسماء خديجة الجمال زوجة “جمال مبارك” و نجلته “فريدة” و”عمر” نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر الى المرافعة من جديد وحدد جلسة 11 فبراير الجارى لنظر الدعاوى.

واختصمت الدعاوى كلًا من وزيري العدل والداخلية وحملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية وأقامها الديب وكيلًا عن خديجة الجمال زوجة “جمال” نجل الرئيس الأسبق.

وحملت الدعوى الثانية رقم 6466 لسنة 67 قضائية وأقامها جمال مبارك بصفته ممثلًا قانونيًا عن نجلته القاصر “فريدة”، حملت الدعوى الثالثة رقم 6456 لسنة 67 قضائية وأقامها علاء مبارك بصفته ممثلًا قانونيًا عن نجله القاصر “عمر”.
> وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.

عاجل 2014-02-04

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