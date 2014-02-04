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تشيزني: أرسنال لا يخشى ' معجنة ' فبراير

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تشيزني: أرسنال لا يخشى ' معجنة ' فبراير تشيزني: أرسنال لا يخشى ' معجنة ' فبراير

لا يخشى أرسنال سلسلة المباريات الصعبة التي سيخوضها بشكل متتالي في شهر فبراير بحسب حارس مرماه ويسيتش تشيزني.

ويواجه أرسنال ليفربول مرتين ومانشستر ينايتد وبايرن ميونيخ مرتين في الدوري والكأس ودوري الأبطال في غضون 11 يوما فقط.

وقال تشيزني في تصريحات للصحفيين "لا نخشى من شئ نحن نفكر فقط في كل مباراة بمفردها ونسعى لتوسيع الفارق مع منافسينا".

وتابع "أعلم أن الجدول صعب للغاية في الفترة المقبلة، ولكن هدفنا هو البقاء على القمة في مايو وليس الآن".

وأكد تشيزني أن المباريات الكبيرة تجعل اللاعبين يقدمون أداء أكبر ويخرجون كل ما لديهم وهو ما قد يكون عامل حاسم لفريقه في الفترة المقبلة.

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