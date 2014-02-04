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بيل سيعود للمشاركة أمام أتليتكو مدريد

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بيل سيعود للمشاركة أمام أتليتكو مدريد بيل سيعود للمشاركة أمام أتليتكو مدريد

مدريد، (إفي): أجرى اللاعب الويلزي جاريث بيل مرانه بشكل طببعي مع فريقه ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بعودته إلى تشكيلة الملكي الأساسية أمام أتلتيكو مدريد غدا في ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس المحلية.

ومن الممكن أن تتضمن تشكيلة الملكي غدا كل من ألبارو أربيلوا وفابيو كوينتراو، فيما ينتظر أن يدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق ببيل ليساعد كلا من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة في خط الهجوم.

وفي خط الوسط ينتظر أن يشارك كل من تشابي ألونسو ولوكا مودريتش وأنخل دي ماريا وبيبي وسرخيو راموس.

كما شارك في مران اليوم أيضا كل من الحارس العملاق إيكر كاسياس وخيسي رودريجز ولوكاس.

وكان بيل قد غاب عن آخر لقائين لريال مدريد بسبب إصابته بآلام في الساق نتيجة حمل عضلي زائد.

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