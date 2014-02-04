كيف يستخدم الجدول الصيني في تحديد جنس الجنين؟

الجدول الصيني لتحديد جنس الجنين، هو وسيلة قديمة اكتشفت في إحدى المقابر الصينية الملكية الأثرية، ويعدها البعض طريقة مسلية لمعرفة جنس الجنين من ذكر أو أنثى.

لاستخدام هذا الجدول، ستحتاجين عزيزتي الأم إلى معرفة أمرين وهما: الشهر القمري الذي حدث فيه الحمل والعمر القمري أيضاً لكِ عند وقوعه. لا يوجد دليل علمي قاطع على مدى صحة ودقة هذه الطريقة، التي يأتي بها هذا الجدول فالبعض يؤمنون به بشدة فيما يعتبره البعض وسيلة للتسلية لا أكثر.

كيف تستخدمين هذا الجدول؟

1- حددي العمر القمري عند حدوث الحمل: يعتمد الصينيون على التقويم القمري لحساب عمر الأم حيث تضاف سنة واحدة إلى عمرك الحالي. مثلاً، إن كنتِ عزيزتي الحامل في عمر 32 فعمركِ وفقاً للتقويم الصيني هو 33 عاماً ذلك أن الصينين يضيفون الأشهر التسعة للحمل إلى عمر الجنين عند ولادته ليصبح عمره عاماً واحداً عند قدومه إلى عالمنا.

2- في حال كان تاريخ مولدك لاحً لتاريخ 22 فبراير/شباط بالتقويم الغربي، أضيفي سنة واحدة إلى عمرك. مثلاً، إن كان سنك الحالي 17عاماً وولدتِ بتاريخ 11 من يوليو، سيكون عمرك هو 18 عاماً وفقاً للتاريخ القمري.

3- أما إن ولدتِ بعد تاريخ 22 فبراير/شباط بالتقويم الغربي، فعليكِ تحديد إن كان تاريخ ميلادك يأتي قبل أو بعد رأس السنة الصينية الجديدة خلال سنة مولدك. في حال كان تاريخ مولدك سابقا لرأس السنة الصينية، فقومي بإضافة سنة إضافية إلى عدد سنوات عمرك بالتوقيت الغربي. مثلاً، في حال كان تاريخ ميلادك هو السابع من يناير 1990، فقد كان موعد السنة الصينية الجديدة هو 27 من يناير في عام 1990، لذا وفقاً للتقويم القمري فإنك تكونين قد ولدتِ قبل رأس السنة مما يجعلك أكبر بسنتين من عمرك بالتقويم الغربي.

4- حددي الشهر القمري الذي وقع فيه الحمل. استخدمي الجدول الموجود في الصورة لإيجاد المربع الذي يتقاطع فيه كل من العمر القمري للأم والشهر القمري للحمل والذي سيدلك على الجنس المتوقع للمولود من ذكر أو أنثى.

وأخيرا، نعود فنذكر بأن لا أدلة علمية قاطعة على صحة نتائج هذا الجدول، ولا ننسى قوله عز وجل: "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ" والأمر لله أولاً وآخراً.