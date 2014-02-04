مصادر كردية: «بارزاني» يؤجل زيارته لواشنطن بسبب إدراج حزبه على قائمة الإرهاب

قالت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية إن مسؤولين في إقليم كردستان العراق، كشفوا الاثنين، أن السبب الحقيقي وراء تأجيل رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، زيارته التي كانت مقررة الجمعة الماضي إلى واشنطن بدعوة من الإدارة الأمريكية، هو وجود قرار أمريكي يدرج حزبه «الديمقراطي الكردستاني» وحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في لائحة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية».

وكانت صحيفة «باس» الكردية الأسبوعية التي تصدر في أربيل، قد نشرت في يوليو الماضي تقريرًا حول هذا الموضوع، مستندًا إلى رسالة للكاتب الكردي والأستاذ في جامعة تينيسي ستيت الأمريكية، كرمانج كوندي، كان قد أرسلها إلى الرئيس الأمريكي، بهذا الخصوص، وطالب فيها برفع اسمي الحزبين الكرديين من اللائحة الأمريكية لـ«المنظمات الإرهابية».

وفي متابعة لموقع «روداوو» الإخباري الكردي القريب من «بارزاني»، ورد أن رئيس إقليم كردستان ألغى زيارته إلى واشنطن بسبب تصرفات القنصلية الأمريكية في أربيل وأسئلتها الشخصية إلى الذين يريدون الحصول على التأشيرة الأمريكية، ومنها ما إذا كان طالب التأشيرة منتميًا إلى حزب «بارزاني» أو حزب «طالباني»، وأنه في حال كان طالب التأشيرة منتميًا إلى أحد هذين الحزبين فإن معاملته كانت تتأخر أو ترفض بينما لا تتصرف القنصلية بنفس الطريقة مع المنتمين إلى الأحزاب الأخرى.

وحسب مصادر مقربة من «بارزاني»، فإن الحكومة الأمريكية كانت قد قررت قبل ثلاثة عشر عامًا، وتحديدًا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إدراج الحزبين الكرديين الرئيسين في القائمة.

وقالت المصادر الكردية إن الإدارة الأمريكية «كانت على اتصال مع بارزاني من أجل حل هذه المسألة»، مشيرة تحديدًا إلى نائب الرئيس، جو بايدن، الذي يتمتع بعلاقات صداقة قوية مع السياسيين الكرد منذ أن كان عضوًا في الكونجرس الأمريكي. ونقلت المصادر عن الجانب الأمريكي أن شطب اسمي الحزبين الكرديين من قائمة «الإرهاب» ليس بيد الحكومة بل إن الكونجرس هو المسؤول عن ذلك، وهو الذي يجب أن يتخذ هذا القرار. وأوضحت المصادر أن «بارزاني» بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي قال فيها «لا يهمني أن أصبحت محرجًا أمامكم، المهم ألا أخجل وأحرج أمام شعبي».

كما شدد مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى، على أن حكومة إقليم كردستان العراق «بعثت بأكثر من رسالة لسفارة الولايات المتحدة في العراق والقنصلية العامة الأمريكية في إقليم كردستان حولها، وأن الحكومة ما زالت تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة». وأوضح «مصطفى» أن القائمة السوداء الأمريكية «تتكون من ثلاثة مستويات حيث تم إدراج الحزبين الكرديين في المستوى الثالث منها، حيث يحتوي المستوى الثالث من هذه القائمة على أحزاب سياسية وحركات تحارب حكومات بلدانها». وبين «مصطفى» أن حكومة كردستان أكدت لواشنطن «أنهم بأنفسهم حاربوا النظام السابق وأسقطوه، لذا يجب عليهم أن يمحوا اسم الحزبين الكرديين من هذه القائمة».