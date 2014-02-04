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أمن الفيوم: ضبط هارب من السجن في أحداث ثورة 25 يناير

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أمن الفيوم: ضبط هارب من السجن في أحداث ثورة 25 يناير أمن الفيوم: ضبط هارب من السجن في أحداث ثورة 25 يناير

4 فبراير 2014 | 2:20 مساءً

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مديرية-أمن-الفيوم

مديرية-أمن-الفيوم

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي ، بإشراف اللواء الشافعي حسن أبو عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ، من ضبط مسجل شقي خطر يدعي أيمن أمين شحاتة – 45 سنة- ، الهارب من سجن دمو العمومي ، في أحداث ثورة 25 يناير أثناء قضائه عقوبة السجن 5 سنوات في قضية مخدرات رقم 7526 لسنة 2006 ومطلوب لتنفيذ 45 سنة سجنا في قضايا إحراز سلاح بدون ترخيص و3 قضايا سرقة بالإكراه.

قاد عملية القبض عليه العميد محمد الشامي ، مدير البحث الجنائي ، والعميد محمد توفيق ، رئيس المباحث ، والعقيد حسام عبد المنعم مفتش مباحث مركز سنورس ، قام المقدم محمود هيبة ، رئيس مباحث سنورس ، والنقباء أحمد جنيدي وإسلام الصاوي ومحمد ضياء ، معاوني المباحث ، بالقبض عليه وهو مدجج بالأسلحة ووسط رجاله أثناء تواجده بميدان سنهور في ساعة مبكرة لبيع المخدرات بكشك أقامه بالميدان وكان يحمل بندقية آلية ، وخزينتين وطبنجة حيث تم شل حركته ، تم التحفظ عليه والأسلحة المضبوطة بحوزته والسيارة رقم 14229 ملاكي الفيوم التي كان يستخدمها وتبين أنها مسروقة.

 

2014-02-04

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