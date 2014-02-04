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مورينيو: تشيلسي مازال بعيدا عن المنافسة مع أرسنال وسيتي

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مورينيو: تشيلسي مازال بعيدا عن المنافسة مع أرسنال وسيتي مورينيو: تشيلسي مازال بعيدا عن المنافسة مع أرسنال وسيتي

رغم الفوز على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي، اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن فريقه مازالت حظوظه قليلة في الفوز باللقب.

وفاز تشيلسي بهدف سجله برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع الفريق، في لقاء جعل سيتي والزرق متساويان في رصيد 53 نقطة، ويفصله نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "هناك حصانين في سباق اللقب، وخلفهما مهر صغير، وهو الذي يمكنه أن ينافس في الموسم المقبل".

وأضاف "يمكننا أن نفوز باللقب إذا خسر الجوادين السباق، أرسنال عمل واجتهد سنوات طويلة للغاية للوصول إلى هذا المستوى، وهذا ما نفعله الموسم الجاري".

وتابع "نحن ننافس ولكننا لسنا الأقرب، نعد الفريق لكي نكون الأفضل في الموسم المقبل وهذه الخطوة مهمة للغاية حاليا".

وتطرق مورينيو للحديث عن أن فريقه فقط نقاط كثيرة أمام وست بروميتش ووست هام وستوك سيتي ونيوكاسل.

وأشار "هدفنا ليس الفوز بالدوري الإنجليزي، نعمل فقط من أجل بناء فريق والاستقرار على القوام الرئيسي لتشيلسي".

واختتم "فزنا اليوم لأننا كنا الأفضل اليوم فقط، ولا أقول أننا الأفضل في المطلق".

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