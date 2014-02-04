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مورينيو: أشركت ديمبا با أمام سيتي لاستغلال خروج هارت في الركنيات

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مورينيو: أشركت ديمبا با أمام سيتي لاستغلال خروج هارت في الركنيات مورينيو: أشركت ديمبا با أمام سيتي لاستغلال خروج هارت في الركنيات

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن أسباب الدفع بديمبا با مهاجم الزرق في الوقت بدل الضائع أمام مانشستر سيتي.

وحل با في الدقيقة 94 بدلا من إدين أزار، في الوقت الذي كان فيه سيتي يهاجم أملا في خطف هدف التعادل أمام تشيلسي.

وقال مورينيو عقب المباراة للصحفيين: "أشركت ديمبا با لأنني أعلم أن جوي هارت يخرج في الركلات الركنية في الوقت القاتل".

وتابع "أعتقدت أن هارت سيخرج من مرماه ويتركه خالي، لذا قلت لديمبا با استغلال هذه الكرات وتسجيل هدفا ثانيا".

واختتم مو "ولكن هارت لم يخرج لمنطقة جزائنا، بينما نجح ديمبا با في الوصول لأكثر من كرة هوائية في الركلات الركنية".

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