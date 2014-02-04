5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع...طرد رونالدو التاريخي

5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث تلقي أفضل لاعب في العالم بطاقة حمراء تاريخية بينما أنهي تشيلسي بينما حقق تياجو لاعب بايرن رقما قياسيا جديدا في البوندزليجا...

1 – أول لاعب يطرد من استاد أتليتيك بيلباو الجديد هو...كريستيانو رونالدو.

8 – بهدفه في ستوك، روبن فان بيرسي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 8 مباريات متتالية ضد فريق واحد.

18 – أتليتيكو مدريد يصعد لقمة الدوري الأسباني لأول مرة منذ 18 عاما.

61 – مانشستر سيتي يفشل في التسجيل علي ملعبه لأول مرة منذ 61 مباراة.

159 – تياجو لاعب وسط بايرن يحقق رقما قياسيا جديدا في عدد التمريرات في مباراة واحدة في الدوري الالماني.