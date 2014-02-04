تعثر انتقال “ناني” إلى يوفنتوس الإيطالي بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن صفقة انتقال “ناني”، جناح نادي مانشستر يونايتد، إلى يوفنتوس تعثرت في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية في يناير الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بمدى حجم الإصابة التي يعاني منها.

وكان المسؤولون في “البيانكونيري” يتجهون بالفعل لضم اللاعب الدولي البرتغالي على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات غير انهم اضطروا إلى التراجع عن مساعيهم بعد أن ساورتهم الشكوك حول إصابته وعدم توافر وقت كاف لإجراء الفحوص الطبية له للتيقن من التفاصيل المتعلقة بتلك الإصابة على وجه التحديد.

وأشارت التقارير إلى أن النادي لم يرغب في المجازفة بضم “ناني”، وقرر الانسحاب من الصفقة بعد أن تبين أن إصابته أسوأ مما كان متصورا في السابق وأنه قد يظل بعيدا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

وكانت الأنباء قد أشارت أيضا في وقت سابق إلى احتمال انتقال “ناني” الذي يبلغ من العمر 27 عاما، إلى إيه سي ميلان أو إنتر ميلان بعد أن بدا واضحا أنه لم يعد من اللاعبين الأساسيين في الـ “أولد ترافورد” حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم إلا في ثمان مباريات فقط.

ا.ش.ا