نانسي عجرم تنافس عمرو دياب في مهرجان "ربيع سوق واقف"

أجرت الفنانة نانسي عجرم مؤتمرها الصحفي في مهرجان "ربيع سوق واقف"، بعد انتهائها من حفلها عند الواحدة فجراً من صباح اليوم وذلك لضيق وقتها. وقد كانت نانسي في كامل هدوئها، كالعادة تردّ على الأسئلة بذكاء وواقعية بعيداً عن المجاملات والعبارات المنمّقة. وعن عدم مشاركتها في مهرجان "هلا فبراير" وأنها اختلفت معهم بسبب الأجر كما تناقلت الأخبار، ردّت نانسي قائلة وبكل ثقة:" هلا فبراير" تشرف عليه شركة "روتانا". وهي لديها فنانون كثر هم من سيشاركون فيه، مضيفة مازحة، ربما عدد ليالي المهرجان لن تكفي عدد فناني "روتانا" لكثرتهم". وعما إذا كانت ستشارك هذا الموسم من برنامج "آراب آيدول" صمتت قليلاً ثم قالت:" عقدي مع الـ mbcلمدة سنتين وإن شاء الله أكيد سأشارك". لكن حقيقة مشاركتي في البرنامج ترهقني فكرياً وإنسانياً لأنني حساسة في طبعي. فأفكر قبل توجيه أي ملحوظة لأي مشترك لأنني لا أحب أن أقسو بإبداء رأيي لأن المشترك يأتي للبرنامج وهو يبني لنفسه آمالاً كثيرة على كلمة عضو لجنة التحكيم. فهذا ما يرهق مشاعري حقيقة. أما في ما يتعلق بباقي الأمور فسهلة. ورداً على سؤال عما قالته أحلام إنك تستعدين وتحضرين نفسك قبل الحلقة، قالت نانسي:" أنا في البرنامج مهمتي إعطاء رأيي بصوت وأداء المشترك وليس بلباسه. وأنا إنسانة أدرس وأحضّر كل شيء أقدم عليه وإلا لما وصلت لما أنا عليه اليوم". وعما إذا كانت تحضّر خطة جديدة لمشاركتها الجديدة في برنامج "آراب آيدول" أو أنها ستبقى كما كانت في الموسم السابق، قالت:" مشاركتي الثانية ستكون أسهل بكثير لأنني عرفت طبيعة البرنامج ولأنني أصبحت أكثر قوة من داخل نفسي". وعما إذا ستكون الحد الفاصل والمصلح بين راغب وأحلام أضافت:" موقع الكرسي الذي أجلس عليه في لجنة التحكيم واقع ما بين راغب وأحلام وخلافاتهما تمرّ من خلفي أو من أمامي. فلا علاقة لي فيما يحصل بينهما". وقد أعلنت نانسي عن موعد طرح ألبومها في الأول من شهر مارس (آذار) المقبل.

حفل نانسي وهيام يونس

قبل بدء حفل نانسي على مسرح مهرجان "ربيع سوق واقف" لم يعد هناك أي مكان شاغر. فاعتلى الجمهور سطوح المباني المحيطة للمسرح. وكان حفلها شبيهاً بحفل الفنان عمرو دياب في مهرجان "ربيع سوق واقف" العام الفائت. تنوع الجمهور من كافة الجنسيات العربية الذين نادوا باسم نانسي قبل بدء حفلها. فتوضحت لها الصورة أن الجمهور الذي ينتظر خارجاً هو جمهورها. فارتاحت نفسيتها وهي خلف الكواليس تضحك لسماع اسمها. وما أن أطلّت على المسرح حتى علت أصوات الجمهور وتصفيقهم. فغنت نانسي مجموعة من أغانيها. وكان مدير أعمالها جيجي لامارا خلف الكواليس يتابع تفاصيل الحفل من إضاءة وصوت وإخراج إلى جانب مخرج الحفل أحمد الدوغجي الذي استطاع بكاميرته نقل حركة الجمهور على المسرح بشكل واضح. وقبل إنهاء نانسي لحفلها قدمت الفنانة هيام يونس التي صعدت المسرح كضيفة شرف بعد طول غياب عن الحفلات. وقد بدت سعيدة فقدمتها نانسي بأنها "فراشة الغناء" وأنها تحبها كثيراً. شكرتها هيام يونس وسمّت نانسي بـ"فراشة الغناء" وكأنها تنازلت لها عن لقبها تعبيراً منها عن حبها لها. وغنتا سوياً "دق بواب الناس" بأكملها. غادرت نانسي الحفل فغنت هيام يونس بصوت مازال محافظاً على رونقه رغم تقدمها في السن. وكانت هيام تتحدث إلى الجمهور بلهفة وحب بعد فراق طويل بينهما. وكانت الساعة قد قاربت الحادية عشرة. وهو توقيت يبدأ فيه الجمهور بمغادرة المسرح ومع ذلك بقي العديد منهم ينتظرون انتهاء الحفل.