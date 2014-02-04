خريج "ستار أكاديمي" بدر منصور يغنّي "توهّقت"

بعد النجاح الذي حقّقه الفنان بدر منصور، أحد نجوم "ستار أكاديمي"، في أغنيته الأخيرة "ساهر"، أنتهى من تسجيل أغنية جديدة (سنغل) بعنوان "توهّقت" في مدينة دبي، وهي من كلمات الشاعر صالح الريان ولحن بدر منصور وتوزيع سامي بغدادي، وإيقاع إبراهيم حسن، ومكساج قاسم محمد.

آيبدو أن الفنان بدر منصور يفضل تسجيل أغانيه بطريقة السنغل بين الحين والآخر، لأنها طريقة أكثر وأوسع انتشارا من الألبوم.

وكان بدر أنتهى من تصوير إعلان لأحد البنوك المحلية.