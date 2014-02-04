أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خريج "ستار أكاديمي" بدر منصور يغنّي "توهّقت"

Google+ Print
خريج "ستار أكاديمي" بدر منصور يغنّي "توهّقت" خريج "ستار أكاديمي" بدر منصور يغنّي "توهّقت"

بعد النجاح الذي حقّقه الفنان بدر منصور، أحد نجوم "ستار أكاديمي"، في أغنيته الأخيرة "ساهر"، أنتهى من تسجيل أغنية جديدة (سنغل) بعنوان "توهّقت" في مدينة دبي، وهي من كلمات الشاعر صالح الريان ولحن بدر منصور وتوزيع سامي بغدادي، وإيقاع إبراهيم حسن، ومكساج قاسم محمد.
آيبدو أن الفنان بدر منصور يفضل تسجيل أغانيه بطريقة السنغل بين الحين والآخر، لأنها طريقة أكثر وأوسع انتشارا من الألبوم.
وكان بدر أنتهى من تصوير إعلان لأحد البنوك المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي