قبل يومين من إطلاقه في الصالات العربية، أعلنت شركة Warner Bros. أنها أعطت الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم The LEGO Movie وقد طلبت من Jared Stern الذي كتب في السابق سيناريو فيلمي The Internship و The Watch البدء بكتابة سيناريو الجزء الجديد. في المقابل لم تكشف الشركة إذا تريد الاستعانة بالممثلين الذين شاركوا بإعطاء أصواتهم للشخصيات في الجزء الأول أو أنها ستستعين بقدرات مخرجي The LEGO Movie وهما Phil Lord و Chris Miller، ولم تحدد بعد موعد إطلاق الفيلم الجديد في الصالات العالمية.