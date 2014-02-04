أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Lionsgate تفوز بإنتاج فيلم The Breach

Google+ Print
Lionsgate تفوز بإنتاج فيلم The Breach Lionsgate تفوز بإنتاج فيلم The Breach

بالرغم من المنافسة الشديدة من عدّة شركات أمثال Warner Bros و 20th Century Fox، تمكنت شركة Lionsgate من الفوز بالمزاد العلني لإنتاج فيلم The Breach. جاء ذلك بعد أن وعدت الشركة الفائزة المنتج Lorenzo di Bonaventura بالمباشرة فوراً بالتحضير لتصوير الفيلم والتمسّك بـ David S. Goyer لتولّي إخراج الفيلم المقبتبس بدوره عن رواية للكاتب Patrick Lee. يذكر أن فيلم The Breach هو الكتاب الأول لثلاثية تضم أيضاً الكتابين Ghost Country و Deep Sky، وأن المخرج David S. Goyer كان قدّم لنا في السابق مجموعة من الأفلام أذكر منها Blade: Trinity و The Invisible و The Unborn.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي