Lionsgate تفوز بإنتاج فيلم The Breach

بالرغم من المنافسة الشديدة من عدّة شركات أمثال Warner Bros و 20th Century Fox، تمكنت شركة Lionsgate من الفوز بالمزاد العلني لإنتاج فيلم The Breach. جاء ذلك بعد أن وعدت الشركة الفائزة المنتج Lorenzo di Bonaventura بالمباشرة فوراً بالتحضير لتصوير الفيلم والتمسّك بـ David S. Goyer لتولّي إخراج الفيلم المقبتبس بدوره عن رواية للكاتب Patrick Lee. يذكر أن فيلم The Breach هو الكتاب الأول لثلاثية تضم أيضاً الكتابين Ghost Country و Deep Sky، وأن المخرج David S. Goyer كان قدّم لنا في السابق مجموعة من الأفلام أذكر منها Blade: Trinity و The Invisible و The Unborn.