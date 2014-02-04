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كندة حنّا تُناقض تصريحاتها في "باب الحارة"

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كندة حنّا تُناقض تصريحاتها في "باب الحارة" كندة حنّا تُناقض تصريحاتها في "باب الحارة"

بعدما نفت الفنّانة السّوريّة كندة حنّا مشاركتها في بطولة الجزئين السّادس والسّابع من "باب الحارة"، ناقضت حنّا تصريحاتها لتبدأ اليوم الاثنين تصوير أولى مشاهدها في العمل.
حنّا أبدت سعادتها بمشاركتها بالعمل ولكنّها فضّلت عدم الإفصاح عن الشّخصيّة التي تجسّدها لتتركها مفاجأة للجمهور.
وكانت حنّا قد صرّحت قبل حوالي الشّهر والنّصف أن أسرة "باب الحارة" عرضت عليها تجسيد دور بطولة رئيسي في العمل ولكنّها اعتذرت عن الدّور.
يشار إلى أن مسلسل "باب الحارة" يعتبر مسلسل البيئة الشّاميّة الثّالث لكندا حنّا، حيث شاركت العام الماضي بمسلسل البيئة الشّامية "طاحون الشّر" مع زوجها المخرج ناجي طعمي، وشاركت عام 2010 في مسلسل "أسعد الورّاق" مع المخرجة رشا شربتجي.

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