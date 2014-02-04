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ضبط طالبين وموظف بتهمة حيازة “كتب وخطب للبنا” في القليوبية‎

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ضبط طالبين وموظف بتهمة حيازة “كتب وخطب للبنا” في القليوبية‎ ضبط طالبين وموظف بتهمة حيازة “كتب وخطب للبنا” في القليوبية‎

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على طالبين وموظف بحوزنهم كتب وخطب لحسن البنا وجهاز كمبيرتر عليه رسائل مرسلة  لقيادات بالإخوان تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة فتولت التحقيق .

وكان اللواء محمود بسرى مدير الأمن قد تلقى اخطارامن المقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم اول شبرا بقيام العشرات من انصار جماعة الاخوان بتنظيم مسيرة بشارع كريستال عصفور بشبرا الخيمه انتقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وقوات الامن وتم مطاردة المتظاهرين والقى القبض على اثنين منهم وهما عبد الرحمن م وتامر م ا طالبين وبحوزتهما خطب للقرضاوى وحسن البنا .

وفى سياق متصل ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني القبض على موظف داخل منزله بحوزته جهاز كمبيرتر يقوم بتبادل رسائل عليه بينه وبين قيادات فى الإخوان كما تم العثور على 15 كتاب لحسن البنا وشعارات رابعة .

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