النجمة Sarah Jessica Parker تطلق مجموعة أحذية من تصميمها

عندما تذكر الممثلة Sarah Jessica Parker يطرأ على أذهاننا إطلالاتها الأنيقة واختياراتها الرائعة على السجادة الحمراء وفي الأيام العادية، وقد سعدنا عندما أعلنت عن إطلاقها مجموعة أحذية من تصميمها لمحلات Nordstrom.

وعبرت Sarah Jessica Parker عن سعادتها بهذا التعاون قائلة: "كنت أفكر بإطلاق مجموعتي الخاصة منذ مدة، وأنا سعيدة حقاً بالتعاون مع Nordstrom، وآمل أن تظهر التصاميم بأني ملهمة وجدية في هذا الموضوع، كما آمل أن يسعد المشتري بالمنتج المقدم له، فقد حرصنا على الاهتمام بكل التفاصيل"، موضحة أنها تسعى في النهاية إلى تقديم أحذية لم ترى في الأسواق بعد.

تطرح هذه المجموعة في موقع ومحلات Nordstrom في الـ28 من شهر فبراير بأسعار تتراوح بين ($195-$495).

شاهدي الصور وانتظري معنا إطلاق هذه المجموعة.