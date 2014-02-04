تعرفي على مجموعة "PEARL N TWEED" للمصممة سجى اليوسف

يمكن أن نعتبر التويد من أجمل الخامات الشتوية التي يجب أن تتوفر في خزانة كل سيدة، وقد ظهرت هذه الخامة الفاخرة في مجموعة المصممة سجى اليوسف، والتي حملت عنوان " PEARL N TWEED ".

استوحت المصممة سجى اليوسف مجموعتها من المصممة كوكو شانيل، وهي من الشخصيات ذات البصمة الخالدة في عالم تصميم الأزياء: حيث قالت: "أخذت إلهامي لهذا الموسم من المصممة العالمية كوكو شانيل لتأثري بشخصيتها وأناقتها، واعتمدت في تصاميمي على الأقمشة الشتوية الراقية، وتصميمها بأسلوب عصري مختلف يجمع بين الأناقة والبساطة"، وقد لفتتنا الألوان الربيعية الناعمة التي طغت على هذه المجموعة، وعندما سألنا المصممة سجى عن سبب اختيار هذه الألوان تحديداً، قالت: "قمت باختيار اللونين الزهري والأصفر؛ لأنهما يعتبران من الألوان الأكثر شيوعاً لهذا الموسم، وتزامناً مع إطلاق مجموعتي بنهاية موسم الشتاء وبداية موسم الربيع، حيث مزجت بين الدفء والحيوية بالقماش والألوان".

بالنظر إلى صور مجموعة "PEARL N TWEED" بإمكاننا أن نرى التنوع بين الستايلات الكلاسيكية والكاجوال اليومية التي يدخل فيها التويد بطرق وتفاصيل جميلة، وهذا ما يميز هذه المجموعة عن غيرها برأينا.

شاهدي معنا ماذا قدمت المصممة سجى اليوسف في مجموعة "PEARL N TWEED2014".



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