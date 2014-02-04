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20 اكسسواراً باللون الأحمر

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20 اكسسواراً باللون الأحمر 20 اكسسواراً باللون الأحمر

أنعشي إطلالتك وزيدي من جرأتها من خلال اختيارك لإكسسوارات باللون الأحمر، تزيّنين بها أزياءك الأحادية اللون. فاللون الأحمر، بمختلف تدرجاته، قادر على لفت الأنظار نحوك، وعلى إضفاء مزيد من الحيوية إلى مظهرك بكامله. على سبيل المثال، يمكنك أن تختاري زياً باللون الأسود الكلاسيكي، وتنيري إطلالتك بإكسسوارات حمراء مميّزة. كما بإمكانك أن تختاري زياً منكّهاً ببعض اللمسات الحمراء، وأن تنسقي معه بعض الإكسسوارات الحمراء، لإطلالة لافتة وجريئة.
اخترنا لك 20 إكسسواراّ باللون الأحمر، لتختاري منه القطعة المناسبة لإطلالتك.

 

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