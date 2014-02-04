بالفيديو .. ميدو: دومينيك قال لي ' هنا مفيش أبو تريكة مفيش بركة '

أعرب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه دومينيك دا سيلفا مهاجم الأهلي السابق المنضم حديثا للأبيض.

وفي حواره على قناة دريم يوم الأثنين قال ميدو: "دومينيك قال لي بعد المباراة شيء أضحكني كثيرا".

وأضاف "قال هنا مفيش أبو تريكة مفيش الله .. الكورة مابتخشش"، في إشارة مازحة إلى بركة دعاء نجم الأهلي المعتزل.

وكاد دومينيك أن يسجل أول أهدافه مع الزمالك في لقاء بتروجيت الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، لولا القائم.. بينما تسبب في ركلة جزاء جاء منها الثاني للأبيض.

وأردف ميدو "دومينيك كان سعيدا بالروح التي وجدها في الفريق، والرغبة في تحقيق الفوز".

وتابع "تحدثت مع كبار الفريق وطالبتهم بمحاولة أن يشعروا دومينيك بأنه في بيته وتذليل كافة العقبات التي تواجهه".

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