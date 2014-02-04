موسى يدان: لا أعرف سبب عدم مشاركتي مع الأهلي

كشف البوركينابي موسى يدان صانع ألعاب الأهلي عن أنه لا يعرف سببا لابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر.

ويعد اللاعب البوركينابي القادم من القطن الكاميروني، أحدث صفقات المارد الأحمر والذي ضمه في يناير الجاري.

ورغم التصريحات التي خرجت من الجهاز الفني للأهلي والتي تؤكد على إمكانات اللاعب الكبيرة، إلا أنه لم يشارك سوى لدقائق معدودة كبديل في الفوز على إنبي 1-0 في الجولة الرابعة من الدوري.

وغاب يدان عن خسارتي المقاولون العرب والداخلية.

وقال يدان للصحفيين يوم الثلاثاء: "لا أعرف سبب عدم مشاركتي مع الفريق في المباريات، ولكنها وجهة نظر الجهاز الفني".

وتابع "لم أتحدث مع محمد يوسف المدير الفني حول الأمر، ولا أريد أن أبدي اعتراضي مبكرا".

وكان يوسف قد قال في تصريحات سابقة أن يدان يعاني من رهبة الملعب مع الأهلي.

وأتم يدان "لن أتحدث عن خسارتي الفريق السابقتين لأنني لم أشارك ولا أستطيع تقييم زملائي في الملعب، ولكني أتمنى أن يخرج الأهلي من كبوته".