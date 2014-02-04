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رئيس «قومي البحوث»: نمتلك تكنولوجيا صناعة اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير

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أكد الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث أن المركز يمتلك تكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للأنفلونزا بما فيها فيروس أنفلونزا الخنازير بالإضافة إلى الكوادر العلمية القادرة على استخدام تلك التقنية، مشيرا إلى أنها تعد الأساس الذي يقوم عليه عزل الفيروسات لإنتاج لقاحات مضادة لها، وهو ما تحقق بنجاح في إنتاج لقاح محلي الصنع لأنفلونزا الطيور.

وقال، في تصريحات صحفية، إنه خلال حوالي شهرين سيتم الانتهاء من إنشاء المعامل الفيروسية لإنتاج كافة اللقاحات والأمصال لجميع أنواع الأنفلونزا ومن بينها الخنازير والطيور، مشيرا إلى أن المركز نجح في الحصول على منحة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة البحث العلمي قيمتها 10 ملايين جنيه لإنشاء تلك المعامل.

وأضاف أن المركز في انتظار الحصول على ذلك التمويل للبدء في شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز المعامل، موضحا أنه يتم حاليا العمل في المكان للانتهاء من العمليات الإنشائية والتشطيبات.

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