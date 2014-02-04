حزب الوفد بأسيوط يوافق على وضع جدول زمنى للإنتهاء من تشكيلات تنظيم شبابى‎

أسفرت نتائج اجتماع اللجنة العامه لشباب الوفد بمحافظة أسيوط الذي تم عقده أمس الاثنين بمقر الحزب عن موافقة الحضور بالاجماع على وضع جدول زمني للانتهاء من تشيكلات تنظيم شبابي قوي يسير على مبادئ و ثوابت الوفد في مختلف المراكز بحد اقصى خلال 90 يوم من تاريخ الاجتماع كما وافق الحضور على عدة امور تنظيمية منها تحديد مواعيد ثابته للاجتماعات وطرق اختيار ممثلين شباب الوفد بالقرى و النجوع.

وبحث الحضور تنظيم مؤتمر في ذكرى سقوط رأس النظام الاسبق بــ 11 فبراير 2011 استمرارا للتأكيد على مطالب ثورة يناير و التشديد على رفض العوده لما هو قبل ثورة يناير وذلك بحضور قيادات وفدية بارزة كما اشاد الحضور بدور لجنة العمل الجماهيري في الفتره السابقة وبحثوا سبل الارتقاء بمستواها للنهوض بالمستوى الخدمي بالقرى و المراكز و استمرار التواصل مع المواطنين .

كما ادرجت اللجنة في خطتها اطلاق حملة ” لماذا الوفد ؟ ” والتي سوف تنطلق بشوارع وميادين المدينة و القرى و النجوع خلال ايام و تتبنى الحملة توضيح اهم مواقف الوفد منذ 1919 و ابرز القوانين التي اصدرتها حكومة الوفد قبل 1952 و تذكر بمواقف الوفد بعد عودته للحياه السياسية عام 1978 و اخيرا بعد عودته للمشهد السياسي بقوة و بشكل رسمي في عام 1984 عقب الحكم القضائي التاريخي بحقه في العودة كما توضح الحملة دور الوفد في 25 يناير و 30 يونيو وتذكر المواطنين بعظماء السياسية المصرية الذين تعلموا و تخرجوا من مدرسة النضال الوفدية كما توضح الحملة المبادئ و الثوابت التي يسير عليها الوفد و تنشر اهم ملامح برنامجه .

شارك في الاجتماع محمود معوض نفادي رئيس اللجنة العامه للشباب ، و مصطفى قرشي – ابانوب عاطف – محمود عادل نواب رئيس اللجنة ، و اسلام مالك سكرتير عام اللجنة ، و محمود عمر – لمياء عبداللطيف من سكرتيري مساعدين اللجنة ، و محمد سيد أمين الصندوق كما حضر محمد بكر عضو اللجنة العامه و أحمد عادل من شباب الحزب بأسيوط