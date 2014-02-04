“مجلس الوزراء”: 37 % تراجع فى إيرادات النقل بالسكك الحديدية خلال عام 2013

أظهر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال عام 2013 بنحو 37 % ليبلغ 610.9 مليون جنيه مقابل مليار ومليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2012، مشيرا الى أنه خلال العام الماضي توقفت حركة القطارات لمدة 67 يوما فى الفترة من 14 أغسطس إلى 23 أكتوبر.

وأوضح المركز – فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر – أن إيرادات نقل البضائع بالسكك الحديدية انخفضت أيضا في الفترة من ” يناير إلى ديسمبر من العام الماضي بما نسبته 5 % لتبلغ 144.8 مليون جنيه مقابل 125.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه .

وأضافت النشرة أن عدد ركاب السكك الحديدية تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 21.1 % ليبلغ 185 مليون راكب مقابل 234.5 مليون راكب خلال فترة المقارنة ، مشيرة إلى انخفاض حركة نقل البضائع أيضا خلال الفترة المذكورة بنسبة 15.5% لتسجل 1.081 مليار طن /كم مقابل 1.278 مليار طن /كم خلال فترة المقارنة .

وعن حركة نقل البضائع”غير البترولية ” بحرا وجوا ،أوضحت النشرة ارتفاع حركة النقل البحرى خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 11.2 % لتسجل 10 ملايين و706 الاف طن مقابل 9 ملايين و627 ألف طن خلال شهر أكتوبر السابق عليه ،كما زادت حركة النقل البحرى على أساس سنوى بنسبة 14.8 % مقارنة بشهر نوفمبر 2012 والذى بلغ فيه 9 ملايين و324 ألف طن.

ولفتت إلى أن حركة البضائع المنقولة جوا زادت بنسبة 59.7 % خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 37.2 الف طن مقابل 23.3 الف طن خلال شهر أكتوبر السابق عليه ، بينما زاد على اساس سنوى بنسبة 48.8 % مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق عليه والذى بلغ فيه 25 الف طن.

أ ش أ