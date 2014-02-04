54 مليون و493 ألف جنيه لاستكمال منظومة التطوير والتجميل بمركز قوص بقنا‎

قال السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم تخصيص 3 مليون و757 ألف جنيه للبدء فى تنفيذ خطة الاستهداف الجغرافى بقرى مركز قوص بتركيب محولات وأعمدة وأكشاك لكل قرية بمركز ومدينة قوص وتم توصيل التيار الكهربائي لعمارات سكنية بحجازة قبلى بتكلفة 197ألف جنيه بالاضافة الي ترحيل كشك كهربائى من أمام مكتب بريد العليقات بتكلفة 13 ألف و500 جنيه ومبلغ 455 ألف جنيه لتنفيذ أعمال تدعيم شبكات بدائرة المركز.

وأشار الهجان إلي إعتماد مبلغ800 ألف جنيه لتنفيذ خطوط مياه أقطار مختلفة بدائرة المركز وتم عمل خط لمياه حجازة قبلى بمواسير بلاستيك قطر 12 بوصة بطول 4 كم وخزان أرضى بتكلفة 450 ألف جنيه وتنفيذ أعمال ربط محطة المسيد بقرية حجازة بحرى بتكلفة 50 ألف جنيه.

وأضاف الهجان أنه تم تخصيص مبلغ مليون و505 ألف جنيه للإنتهاء من صيانة مدرستى العيايشة الإعدادية والثانوية الصناعية بمدينة قوص وتنفيذ أعمال توسع بمدارس الجمالية الإبتدائية و حاجر خزام الإبتدائية و قوص التجريبية بحجازة واستكمال بناء أجنحة ببعض المدارس.

وفي اطار الإهتمام بالصحة فقد تم بناء أسوار للمقابر واستكمال الدور الاول علوى بمبنى الاسعاف بخزام بتكلفة 80 ألف جنيه.

وكذلك بناء واستكمال مساجد ومعاهد أزهرية ودورات مياه للمساجد بمبلغ مليون و600 ألف جنيه بالاضافةإلى 70 ألف جنيه خصصت لرش مبيدات للمحاصيل الزراعية بدائرة المركز .

كما تم تنفيذ الجسات لانشاء كوبرى علوى اعلى خطوط السكة الحديد بمدينة قوص وجارى العمل بمعرفة شركة المقاولون العرب ومعتمد للكوبرى كمرحلة اولى مبلغ 43 مليون جنيه وتم انشاء كوبرى حديد بقرية المسيد على الترعة الكلابية بطول 40م وعرض 2م بتكلفة 320 ألف جنيه

وتم الانتهاء من تطوير مكتب بريد العليقات بتكلفة 21 ألف جنيه واعاده رصف طرق بقرية الكراتية وطريق ( المسيد – الكلالسه) ورمى تربة زلطية بطريق حجازة قبلى الصحراوى بطول 2كم وتمهيد طرق بقرية الشعرانى بجراجوس بتكلفة مليون و475 ألف و500 جنيه بالاضافة الى تنفيذ اعمال استكمال بمخابز ( قوص – جراجوس - حجازة قبلى )بتكلفة 680 ألف جنيه .

وفى اطار الاهتمام بالبيئة وتجميلها تم توريد وغرس اشجار لمزرعة الصرف الصحى بالعليقات وغرس عدد 740 شجرة بقرى مركز قوص بتكلفة 18 ألف و650 جنيه. يأتي ذلك في سياق استكمال منظومة التطوير والتجميل التى تجري في كافة مراكز محافظة قنا التسع .