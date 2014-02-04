صحيفة: البريطانيون الذين يحاربون في سوريا يمثلون أمام القضاء عند عودتهم

من المقرر أن يمثل البريطانيون الذين يسافرون إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد أمام القضاء البريطاني عند عودتهم إلى بلادهم.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية عن سو هيمينج المحامية المتخصصة في قضايا الارهاب إنه مهما كان الأمر أو الدكتاتور الذين يحاربون ضده ، فان القانون واضح ، “تلقي تدريبات إرهابية يعتبر جرما”.

وأضافت ” أنها جريمة لمن هم من هذه الدولة أن يسافروا وينضموا إلى نزاع أو أن يشتركوا في تدريبات الارهابيين” ، وانه سيتم التدقيق في كل حالة ، ولكنها في النهاية عمل إجرامي واذا كان من الصائب محاكمتهم فسنفعل”.

وتقدر مصادر أمنية وجود نحو 400 بريطاني في سوريا للقتال ضد الأسد أو المشاركة في عمليات الاغاثة الانسانية ، مشيرة إلى أن من بينهم 200 شخص لديهم صلات مباشرة مع مجموعات ارهابية مثل جبهة النصرة ، وهي الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة الارهابي.

أ ش أ