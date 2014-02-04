مقتل و إصابة 320 شخصًا في نيجيريا بسبب الكوليرا

توفي 20 شخصًا بمدينة “ماكودي” بولاية “بينوي” بشرق نيجيريا، جراء ‘صابتهم بداء الكوليرا خلال الأيام الماضية، وذلك في موجة جديدة من الداء الذي يضرب العديد من المدن النيجيرية هذه الأيام.

وذكرت مصادر طبية اليوم ان نحو 300 شخص يتلقون العلاج من المرض، مشيرا الي ان الإصابات بدأت تظهر خلال الأسبوعين الماضيين مشيرا الى انتشار الكوليرا بين المواطنين استمر رغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لوقف الانتشار من خلال تقديم العلاج المجاني والنصائح للمرضى.

وجاء الإعلان عن وفيات ولاية “بينوي ” بعد أيام من إعلان وزارة الصحة بولاية “كانو” وفاة 71 شخصا وإصابة المئات جراء اصابتهم بداء الكوليرا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت من انتشار الكوليرا والتي أودت بحياة أكثر من 1500 شخص في نيجيريا خلال الأعوام الماضية، حيث قال مارتن دوز المتحدث الاقليمي باسم صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف ): ” طبقا لأرقام الامم المتحدة فقد توفي 1555 شخصا نتيجة الاصابة بالمرض في نيجيريا أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان بالإضافة الي اصابة عشرات الاف خلال الأعوام القليلة الماضية.”

أ ش أ