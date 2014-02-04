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مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين في انفجار استهدف حافلة للجيش جنوب صنعاء

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مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين في انفجار استهدف حافلة للجيش جنوب صنعاء مقتل وإصابة 10 جنود يمنيين في انفجار استهدف حافلة للجيش جنوب صنعاء

ارشيفية

لقى جنديان يمنيان مصرعهما ، وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة اليوم (الثلاثاء) جراء إنفجار إستهدف حافلة تقل عناصر من قوات الجيش اليمني جنوب العاصمة صنعاء.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم عن شهود عيان قولهم إن “الانفجار استهدف حافلة تقل 18 جنديا يمنيا وذلك بعد أن القت سيارة إعترضت طريق الحافلة قنبلة يدوية فيها….مما أدى إلى سقوط ضحايا جراء هذا الانفجار.

ومن جانبه ، قال مصدر يمني – رفض الكشف عن اسمه – إن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة كانت مزروعة في الجانب الايسر من الحافلة….مضيفا أن الحافلة تعود لسلام الصيانة التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

يشار إلى أن اليمن تشهد باستمرار أعمال عنف وهجمات تستهدف خصوصا قوات الأمن والجيش، وغالبا ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة الذي يقال إنه استفاد من ضعف الدولة المركزية ومن حركة الاحتجاجات لتعزيز انتشاره في البلاد، لا سيما في جنوب وشرق اليمن.

أ ش أ

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