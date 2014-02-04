السويس تدشن غرفة عمليات لمواجهة إنفلونزا الخنازير

أكد اللواء العربي السروي ، محافظ السويس ، خلال لقائه الذى عقد مساء أمس مع اللجنة العليا للصحة ،على ضرورة تدشين غرفة عمليات ، وطوارئ بمديرية الصحة ، وجميع المستشفيات لمواجة مرض إنفلونزا الخنازير والتعامل مع أىة حالة مشتبه فيها بشكل علمي وسريع .

وأشار بيان إعلامي صادر من الديوان العام ، أن المحافظ طالب خلال اللقاء من مديرية الصحة بالتنسيق مع الجهات الإعلامية ; لعمل حملات وبرامج توعية من مرض انفلونزا الخنازير وطرق التعامل معه واعراضه حتي يتم تثقيف المواطنين ويكون لديهم معرفة كاملة بالمرض واعراضهم حتي يتمكنوا من التعامل معه والوقايه ايضا منه .

تابع في نفس السياق الدكتور محمد العزيزي ، وكيل وزارة الصحة بالسويس ، أنه تم تدشين ، وعمل غرف للعزل بالمستشفى العام ، والصدر والحميات لايداع فيها أى حالات مشتبهه والتعامل معها بشكل سريع حتي التأكد من اصابته بالفيروس ، وعقب ذلك يتم التعامل مع الحالة بالطرق المخصص فى هذا الأمر .