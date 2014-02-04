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اسبانيا تتصدر منتخبات سلسلة “الطريق إلى البرازيل”

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اسبانيا تتصدر منتخبات سلسلة “الطريق إلى البرازيل” اسبانيا تتصدر منتخبات سلسلة “الطريق إلى البرازيل”

تصدر منتخب إسبانيا بطل العالم، قائمة ضمت ثمانية منتخبات وطنية ستخوض هذا الصيف مباريات إعداداية في الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في مونديال 2014 ، في سلسلة من المباريات يطلق عليها الطريق إلى البرازيل.

ووفقا لمؤسسة سوكر يونايتد ماركيتنج، الشركة التي تملك الحقوق التجارية لرابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم «إم إل إس» وللمنتخب الأمريكي، ستقام المباريات خلال الفترة من 27 مايو والعاشر من يونيو المقبل.

وخلال الأسبوعين اللذين يسبقان افتتاح مونديال البرازيل 2014 ، ستعود الأراضي الأمريكية لتكون مسرحًا لكرة القدم العالمية، مع وصول منتخبات يتقدمها الماتادور، ونيجيريا بطلة أفريقيا.

وفضلًا عن هذين المنتخبين، أكدت منتخبات أخرى مونديالية مشاركتها في السلسلة هي البوسنة والهرسك واليونان وهندوراس وكوت ديفوار، فضلًا عن منتخبي بوليفيا والسلفادور اللذين لم يتأهلا إلى كأس العالم.

ومن المنتظر أن يتم إعلان تفاصيل مباريات السلسلة خلال الأسابيع المقبلة.

 

وكالات

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