جونينيو يؤكد اعتزاله كرة القدم.. ويتمنى مباراة مع ليون

ريو دي جانيرو،(إفي): أعلن لاعب الوسط البرازيلي المخضرم جونينيو بيرنامبوكانو في مؤتمر صحفي بمقر ناديه فاسكو دا جاما إنهاء مسيرته مع كرة القدم، عن 39 عاما وبعد مشوار شهد تألقه لعقد كامل مع أوليمبيك ليون الفرنسي.

وسطر جونينيو الاثنين نهاية لمشواره في أعقاب تعرضه لإصابة في نوفمبر الماضي، لم يتمكن من العودة بعدها.

وفي مؤتمر صحفي بدأ بالدموع أكد اللاعب أن "الوقت حان"، لأنه "من الأفضل الاقتداء بالكبار الذين توقفوا وتركوا الحياة تستمر، وليس الانتظار للعام المقبل من أجل الاعتزال في سن الأربعين" على حد قوله.

وكان جونينيو هو المعشوق الأول خلال العقد الماضي لجماهير ليون، الفريق الذي كان قائده وتوج معه ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم سبع مرات (رقم قياسي محلي)، بين عامي 2001 و2008.

واشتهر لاعب الوسط بإتقانه للضربات الحرة بعيدة المدى على مدار مشواره، الذي شهد تمثيله لنادي الغرافة القطري لمدة عامين بعد رحيله عن ليون، ومن ثم العودة إلى فاسكو دا جاما، النادي شهد بداية تألقه، ورحل عنه لأشهر من أجل اللعب لنيويورك ريد بولز الأمريكي خلال الفترة من ديسمبر 2012 ويوليو 2013.

ولعب جونينيو بيرنامبوكانو للمنتخب البرازيلي بين عامي 1999 و2008 ، حيث خاض معه 64 مباراة، مشاركا في تحقيق لقب في كأس القارات وآخر في كوبا أمريكا.

واعترف اللاعب بأنه يتمنى خوض مباراة اعتزال ضد أوليمبيك ليون في ريو دي جانيرو.

وفيما يتعلق باحتمالية التحول إلى التدريب يوما ما، أقر جونينيو بيرنامبوكانو بأنه "لا يمكنه قول لا"، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس ضمن خططه حاليا.