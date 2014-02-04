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تقارير - يوفنتوس أوقف ضم ناني بسبب إصابته

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تقارير - يوفنتوس أوقف ضم ناني بسبب إصابته تقارير - يوفنتوس أوقف ضم ناني بسبب إصابته

مانشستر / أ ش أ / كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن صفقة انتقال ناني جناح نادي مانشستر يونايتد الى يوفنتوس تعثرت في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية في يناير الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بمدى حجم الاصابة التى يعانى منها.

وكان المسؤولون في البيانكونيري يتجهون بالفعل لضم اللاعب الدولي البرتغالي على سبيل الاعارة في الساعات الاخيرة من موسم الانتقالات غير انهم اضطروا الى التراجع عن مساعيهم بعد أن ساورتهم الشكوك حول اصابته وعدم توافر وقت كاف لاجراء الفحوص الطبية له للتيقن من التفاصيل المتعلقة بتلك الاصابة على وجه التحديد.

وأشارت التقارير الى أن النادي لم يرغب فى المجازفة بضم ناني وقرر الانسحاب من الصفقة بعد أن تبين أن إصابته أسوأ مما كان متصورا في السابق وانه قد يظل بعيدا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

وكانت الأنباء قد أشارت أيضا في وقت سابق الى احتمال انتقال ناني الذي يبلغ من العمر 27 عاما الى ميلان أو انتر ميلان بعد أن بدا واضحا انه لم يعد من اللاعبين الأساسيين في الاولد ترافورد حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم الا في ثمان مباريات فقط.

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