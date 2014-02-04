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وزيرة الصحة تعقد اجتماعاً مع أطباء التكليف وممثلى النقابة

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وزيرة الصحة تعقد اجتماعاً مع أطباء التكليف وممثلى النقابة وزيرة الصحة تعقد اجتماعاً مع أطباء التكليف وممثلى النقابة

عقدت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، اجتماعاً مساء أمس الاثنين، بالديوان العام للوزارة مع ممثلى أطباء التكليف للدفعة الجديدة والسابقة، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة وممثل من النقابة العامة للأطباء.

اتفق الأطباء مع الوزيرة على عدد من النقاط لتعديل آلية التنسيق لوظائف التكليف والنيابات، بالإضافة إلى عدد من التعديلات الأخرى.

أعلن الأطباء فى نهاية الاجتماع عن سعادتهم ورضائهم بالانضمام إلى أسرة وزارة الصحة مع تقديرهم للتفهم والمرونة التى أبدتها الوزارة فى سبيل تحقيق رغبات الأطباء الشبان.

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