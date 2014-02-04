أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكورة مش مع عفيفي - التراجع الفني في زمالك ' ميدو ' .. وإعلام السبعينات

Google+ Print
الكورة مش مع عفيفي - التراجع الفني في زمالك ' ميدو ' .. وإعلام السبعينات الكورة مش مع عفيفي - التراجع الفني في زمالك ' ميدو ' .. وإعلام السبعينات

"لماذا تراجع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن الدفاع المتقدم أمام بتروجيت؟ رغم أن التغيير في تشكيل الفريق له مميزات إلا أن له عيوب أيضا".

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تحلل أداء الزمالك في لقاء بتروجيت، ورسالة إلى منتقدي ميدو.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تتناول تعادل الزمالك مع بتروجيت في الدوري الممتاز بعين مشجع من أبناء القلعة البيضاء، وبأسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

لمشاهدة الحلقة:

أو اضغط على هذا الرابط..

لمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع