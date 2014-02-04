الكورة مش مع عفيفي - التراجع الفني في زمالك ' ميدو ' .. وإعلام السبعينات

"لماذا تراجع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن الدفاع المتقدم أمام بتروجيت؟ رغم أن التغيير في تشكيل الفريق له مميزات إلا أن له عيوب أيضا".

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي تحلل أداء الزمالك في لقاء بتروجيت، ورسالة إلى منتقدي ميدو.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

وهذه الحلقة، تتناول تعادل الزمالك مع بتروجيت في الدوري الممتاز بعين مشجع من أبناء القلعة البيضاء، وبأسلوبه الساخر الذي يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

لمشاهدة الحلقة:

أو اضغط على هذا الرابط..

لمتابعة عفيفي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook