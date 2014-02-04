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نبيل فهمى يلتقى برؤساء أكبر الشركات والمؤسسات الإيطالية

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نبيل فهمى يلتقى برؤساء أكبر الشركات والمؤسسات الإيطالية نبيل فهمى يلتقى برؤساء أكبر الشركات والمؤسسات الإيطالية

التقى وزير الخارجية نبيل فهمى أمس فى روما برؤساء كبرى الشركات والمؤسسات الإيطالية المستثمرة فى ، بهدف تعزيز التعاون التجارى وجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وذلك بدعوة من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى الذى يرأسه كل من المهندس خالد أبو بكر وماورو مورينى ويأتى ذلك فى إطار الجولة التى يقوم بها نبيل فهمى لعدد من الدول الأوروبية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن فهمى شدد على ضرورة تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين فى ضوء أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين وتمتلك العديد من الاستثمارات فى مصر، كما أكد "فهمى" التزام المصرية الكامل بتذليل كافة العقبات أمام أية معوقات أو مشاكل تعترض الاستثمارات الإيطالية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يبلغ ملياراً و295 مليون يورو، وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين تطوراً ملموساً، حيث يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية الإيطالية فى مصر 789 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والبنوك والتمويل والخدمات والسياحة والبترول.

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مصر 365

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