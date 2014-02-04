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"المرور": فتح معظم الطرق التى تم إغلاقها خلال 48 ساعة

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"المرور": فتح معظم الطرق التى تم إغلاقها خلال 48 ساعة "المرور": فتح معظم الطرق التى تم إغلاقها خلال 48 ساعة

قال العقيد أيمن الضبع مدير الإعلام بالمرور المركزى، إنه سيتم إعادة تقييم ودراسة فتح معظم الطرق التى توجد أمام الأماكن الشرطية والحيوية، التى تم إغلاقها منذ فترة طويلة بداية من محور قصر العينى وبعض الأماكن الأخرى، على أن يتم فتحها خلال الـ48 ساعة القادمة، تخفيفًا لمعاناة المواطنين المقيمين بمحيط تلك المنشآت وبعض التحويلات المرورية بما لا يخل بالحالة الأمنية.

كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد اجتمع أمس الاثنين، مع قيادات المرور برئاسة اللواء مدحت قريطم مساعد الوزير للمرور المركزى، واللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ومدير الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، اللواء حسن البرديسى، واللواء سعيد طعيمة مدير المرور بالجيزة.

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